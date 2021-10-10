Самолет не успел набрать нужную высоту и упал. Фото: МЧС Татарстана

10 октября 2021 года в Татарстане под Мензелинском рухнул двухмоторный самолет L-410. На его борту находились 19 парашютистов и два пилота. В результате происшествия погибли 15 человек, в том числе и члены экипажа.

Список погибших при крушении самолета L 410 в Татарстане 10 октября 2021:

Михаил Беляев (пилот)

Александр Зыков (пилот)

Ольга Миниева

Павел Музыченко

Динар Давлетгареев

Андрей Тимофеев

Дмитрий Филинов

Денис Прохоров

Сергей Кузенко

Ксения Самигуллина

Олег Кублицкий

Ильнар Гайфуллин

Игорь Алексеев

Александр Цывинский

Равиль Шарафутдинов

Среди выживших числится шесть человек:

Дмитрий Дербышев

Владимир Зелденин (в тяжелом состоянии)

Вячеслав Пискунов

Денис Яковлев

Александр Еремин

Вадим Фахрутдинов