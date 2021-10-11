В Набережных челнах начали выдавать тела умерших в авиакатастрофе

Ночью патологоанатомы и следователи выясняли, от каких именно травм скончались парашютисты после крушения самолета. Фото: МЧС Татарстана

С утра 11 октября у морга в Набережных Челнах собрались родные и близкие погибших в авиакатастрофе в Мензелинске. Большинство из них пришли с цветами. На территории учреждения стоят черные микроавтобусы.

Ночью патологоанатомы и следователи устанавливали травмы и официальные причины смерти 16 парашютистов. В пункте психологической поддержки под присмотром психологов идёт процесс опознания трупов.

Напомним, 10 октября легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе не успев набрать нужную высоту. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». В связи с крушением в МЧС Татарстана создали «горячую линию»: 8 (843) 288-46-53. Также 11 октября объявлен в республике днем траура.