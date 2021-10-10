Авиакатастрофа в Татарстане: пилоты уводили самолет подальше от жилых домов

Самолет перевернулся и развалился на две части. Фото: МЧС Татарстана

10 октября в 9.05 в Мезелинском районе с аэродрома местного аэроклуба взлетел самолет L-410. На борту, помимо двух пилотов, находились 20 парашютистов. От профессиональных инструкторов со стажем больше 6,5 тысяч прыжков, до новичков, всеми силами пытавшихся унять волнение и дрожь в коленках.

Рев моторов при взлете сменился взволнованным голосом командира. Уже на высоте 70 метров пилоты командир экипажа Михаил Беляев и пилот Александр Зыков сообщили об отказе левого двигателя. Как позже расскажут очевидцы, L-410, оставляя черный дымный след, лег на левое крыло, чтобы не рухнуть на жилые дома.

В начале полета Михаил Беляев (справа) и Александр Зыков (слева) сообщили об отказе левого двигателя.Фото: skyjump.ru

Пилоты судорожно пытались поднять судно выше и просили аварийную посадку. Но старенький самолет уже не слушал управления. Аварийная посадка куда попало, лишь бы спасти людей, закончилась провалом. При приближении к земле L-410 задел крылом, стоящий автомобиль «Газель». Переворачивается, с силой ударяется о землю и переламывается пополам.

Телефон экстренных служб начинает разрываться от звонков очевидцев. На место происшествия тут же выдвинулись спасатели. По прибытию они начинают искать выживших. Там же находился родственник одного из парашютистов. Его даже сначала приняли за уцелевшего в авиакатастрофе. От переживаний мужчине стало плохо и его увели к машине «скорой помощи».

Тем временем спасатели находят первых выживших. Они смогли достать из искореженных останков самолета шесть человек, один из них был в тяжелом состоянии.

- Пять пострадавших увезли в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, одного - в Республиканскую клиническую больницу, - рассказали в Минздраве Татарстана.

Спасатели продолжали работу на месте крушения. Они начали извлекать тела. По окончательным официальным данным, в авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе пилоты Михаил Беляев и Александр Зыков.

ОБЪЯВЛЕН ТРАУР

В связи с авиакатастрофой в Мензелинском район президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому 11 октября в республике объявляется днем траура. Приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Кроме того, Кабмину Татарстана поручено подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших при крушении самолета L-410.

ВЕРСИИ

Сразу послед произошедшего начали возникать различные версии произошедшего. Первое, что предположили – это была ошибка пилотов. Но руководитель парашютной службы аэроклуба «Мензелинск» Сергей Филатов тут же опроверг ее.

- Такого быть не могло, поскольку за штурвалом сидели опытные пилоты с огромным числом налета. С самолетом Михаил Беляев и Александр Зыков были, что называется на «ты», - сказал Филатов.

По его словам, техническое состояние самолета была тоже в норме - перед взлетом он прошел предполетную проверку.

Еще по одной версии, воздушное судно не смогло набрать высоту и рухнуло из-за перегруза – оно рассчитано всего на 19 пассажиров, когда как в него сели 20 парашютистов. Но это предположение официально опроверг глава Мензелинского района Татарстана Айдар Салахов. При этом чиновник, на территории которого разбился самолет, выдвинул свою версию. Он считает, что в двигатель L-410 попала птица, из-за чего и произошла трагедия.

В любом случае в произошедшем уже разбираются следователи. По факту крушения самолета в Татарстане было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна».

ВЫБРАТЬСЯ ШАНСОВ НЕ БЫЛО

После произошедшего многие сейчас задаются вопросом, почему люди, у которых при себе были парашюты не попытались выпрыгнуть из падающего самолета?

- Крушение произошло почти сразу после взлета. Буквально через несколько минут. Была очень маленькая высота. Никто из людей не то, чтобы парашют раскрыть не успел, даже выйти из самолета времени не было, - ответил на это начальник парашютной службы аэроклуба «Мензелинск» Сергей Филатов.

Даже если люди попытались спрыгнуть, все равно высота была слишком мала – всего 70 метров. Тут даже у профессионалов не было шансов выжить. Тем более, что часть севших в самолет собирались совершить свой первый прыжок в жизни.

СПРАВКА КП

Чешский самолет L-410 «Турболет» рассчитан на 19 пассажиров. Само воздушное судно использовалось с 1987 года. Сначала оно было на балансе армии СССР, потом Минобороны России. В 2014 году самолет, находившийся на хранении, был передан ДОСААФ.

Как сообщил компетентный источник, близкий к ДОСААФ, данный самолет является специальной парашютной версией. Всего было выпущено 150 единиц техники. Ресурс этого воздушного судна не более 2-3 лет эксплуатации. Причем данный ресурс не был продлен заводом-изготовителем, потому что ни одно судно не вернулось туда для доработки.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Заслуженный летчик СССР, экс-заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов:

«Пока мы располагаем информацией, что вынужденная посадка произошла вскоре после взлета. Это может быть по причине отказа обоих двигателей. Как правило, это свидетельствует о проблемах с качеством авиатоплива или его отсутствием, забыли заправить – были и такие случаи. В любом случае, чтобы точно поставить «диагноз», нужно дождаться выводов комиссии. А серьезное разбирательство точно будет, потому что L-410 используется не только в аэроклубах, но и в системе гражданской авиации на регулярных рейсах».

ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ С САМОЛЕТАМИ L-410 В РОССИИ В 2021 ГОДУ

- 19 июня 2021 года самолет L-410 совершил жесткую посадку у деревни Журавлево в Кемеровской области. На борту также были парашютисты. После отказа одного из двигателей пилот решил совершить посадку на неподготовленную площадку. Погибли пять человек из 19 на борту.

- 12 сентября 2021 года произошла во время регулярного рейса Иркутск — Казачинское. Пилот совершал посадку в условиях плохой видимости. Погибли четыре человека из 16 на борту.

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