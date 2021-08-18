Власти Татарстана хотели запретить СМИ много писать об организаторе стрельбы в школе №175 в Казани Ильназе Галявиеве

Количество публикаций нужно сократить не затем, чтобы закрыть информацию, а затем, чтобы у подобных Галявиеву в дальнейшем было меньше подражателей.

Власти Татарстана недовольны большим количеством публикаций в СМИ об организаторе стрельбы в школе №175 в Казани Ильназе Галявиеве. Об этом во время встречи с участниками молодежного проекта «Кадровый резерв» сообщил зам руководителя аппарата президента республики Александр Терентьев.

По его словам, слишком много «смакуется» тема данной трагедии и чем дольше это происходит, тем она глубже проникает в общество. При этом Терентьев считает, что количество публикаций нужно сократить не затем, чтобы закрыть информацию, а затем, чтобы у подобных Галявиеву в дальнейшем было меньше подражателей. Со своей просьбой власти Татарстана даже обращались в Роскомнадзор.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор школы по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после и вовсе поместили его в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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