Отождествления Галявиева и Раскольникова не было: в Театре Российской армии прокомментировали постановку с использованием образа организатора стрельбы в школе №175 в Казани

Постановка начинается с образа молодого человека сидящего за ноутбуком. Примерно за таким же большое количество времени провел и организатор стрельбы в школе. Фото: Елена МОРОЗОВА

В Театре Российской Армии прошла Мастерская молодой режиссуры «Достоевский рядом». Среди представленных спектаклей был эскиз от Александра Плотникова на тему знаменитого произведения русского писателя «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)». Правда, в последствии театр в официальном сообщении удалил последнюю фамилию из названия.

В начале в названии эскиза присутствовала фамилия Галявиева. Фото: скриншот

Но это не помогло избежать скандала. В виде Раскольникова молодой режиссер представил образ организатора стрельбы в казанской школе №175 Ильназа Галявиева. Напомним, тогда - 11 мая 2021 года, погибли семь детей и два учителя, десятки были ранены.

Начало спектакля – это молодой человек за ноутбуком (Галявиев заработал деньги на покупку настоящего оружия играя в компьютерные игры – Ред.). На экране актер буквально слово в слово повторяет заявление жителя Казани, которое он выложил в интернет перед тем, как пойти и расстрелять: «Сегодня убью огромное количество биомусора».

Также в качестве некой декорации в спектакле использовали и кадры с записи камеры видеонаблюдения. Они запечатлели, как Ильназ Галявиев идет по улице с ружьем в школу.

Актер повторил обращение Галявиева, которое тот выложил в интернет перед стрельбой. Фото: Елена МОРОЗОВА

Далее в постановке актер под электрогитару и вовсе исполнил слова с первого допроса организатора стрельбы: «… А летом у меня начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть конкретно. Я всегда всех ненавидел. И еще больше стал ненавидеть. Не смей мне приписывать свою психологическую и экстрасенсорную…»

Кульминацией спектакля-эскиза стало интервью со школьником, которому удалось избежать смерти под партой. На последний вопрос: «Чтобы вы хотели сделать сейчас?», актер от имени ребенка отвечает: «Воскресить тех, кто погиб. Кто был застрелен».

В постановке использовали настоящие кадры записи с камеры виденаблюдения, которая запечатлела, как Галявиев с ружьем идет в школу. Фото: Елена МОРОЗОВА

«ЭТО ПОСТАНОВКА О ТОМ, КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ КАТАСТРОФУ»

В комментариях под постом о спектакле в официальном Инстаграме Театра Российской Армии интернет-пользователи оставили гневные комментарии, вопрошая все ли в порядке у постановщиков с головой. Но вскоре все они были удалены Театром.

Под постом начали появляться гневные комментарии, которые потом были удалены Фото: скриншот

- В эскизе «Преступление и наказание» не было отождествления Галявиева и Раскольникова. Если и говорить о параллелях, то Раскольников в эскизе отождествляется с другим убийцей - неизвестным мужчиной, который зарубил топором прабабушку и прадедушку режиссера. Главное послание эскиза в том, что Раскольников - обычный никчемный убийца. Это постановка о том, как предотвратить катастрофу, когда люди убивают себе подобных. Она о том, как не допустить очередной трагедии, когда, принимая себя за Бога, люди расправляются с теми, кто не нравится. Она о боли, которая остается после этих несчастий и с которой дальше невыносимо жить. Задача этого эскиза - воспитать в зрителях эмпатию, чтобы ни за какой философией нельзя было спрятать убийц и насильников, - в итоге ответили «Комсомолке» в пресс-службе Театра Российской Армии

Там также отметили, что данная постановка не является спектаклем - это эскиз, показанный в рамках Мастерской молодых режиссеров. Результаты по ней будут объявлены после заседания творческой коллегии театра. Из этого следует, что данная постановка может и вовсе не попасть на большую сцену.

Исполнитель главной роли повторил под электрогитару речь Галявиева, которую он произнес во время первого допроса. Фото: Елена МОРОЗОВА

КТО И КАК ОЦЕНИЛ

Тем не менее, увидевшие эскиз с «Галявиевым» представители культуры и театральные критики высоко оценили работу молодого режиссера Александра Плотникова.

- Никакой «героизации казанского стрелка», о которой ни с того ни с сего, словно бы по чьей-то команде, принялись дружно трубить некие не вполне компетентные в сфере театра анонимные телеграмм-каналы, на сцене Театра Российской Армии не было и в помине. Но была боль и сострадание по отношению к любой трагически оборвавшейся жизни, к трагедии, которая в наши дни зачастую становится не более чем «информационным поводом». – цитирует пресс-служба Театра критика, эксперта Национальной театральной премии «Золотая маска» Александра Вислова.

Также постановку молодого режиссера называют страшнейшей и эмоциональной, но все равно восхищаются ею.

- Разговор о том, что герои Достоевского живы, они среди нас, они именно «РЯДОМ» более того - как мне показалось разговор именно о жертвах, что каждый из нас может стать невинной жертвой расправы над собой такого вот, «современного Раскольникова», как и когда — то, спокойно идущего по улицам города, с орудием убийства в руках. Данный эскиз, и, в дальнейшем, надеюсь - спектакль, ценен для меня так же и тем, что режиссер Александр Плотников связал историю романа с трагедией своих родственников, вот так же, когда-то ставших невинными жертвами такого вот чудовища. От этого знания — начинаешь понимать, что соприкасаешься с чем — то очень личным, и на данное высказывание режиссер, безусловно, имеет право. Много мыслей и эмоций возникает, когда Александр Плотников выхватывает примеры таких вот преступлений из недавних трагических событий, - рассказал заслуженный артист России, художественный руководитель театра «Человек» Владимир Скворцов.

С этими восхищенными комментариями категорично не согласился член Совета Федерации Алексей Пушков.

- Что-то глубоко не так с нашим театральным искусством. Бузову толкают на роль чуть ли не главной актрисы страны. Не в силах создать что-то свое, паразитируют на классике, извращая ее и низводя до собственного уровня. А теперь копаются в психопатологиях убийц детей, пытаясь подтащить их под философские дилеммы Достоевского. Прежние критерии подверглись беспощадной неокультурной хирургии: отныне главное - похайповее и поскандальнее. На искусство «неотворцы» не способны. Только на низкопробный плагиат и скандал. А другие режиссеры у нас есть? – написал Пушков в своем телеграмм-канале.

Что же касается самих актеров, которые сыграли в этом скандальном эскизе, то получить от них комментариев пока не удалось.

- Они сейчас не отвечают на вопросы, мы их стараемся беречь, потому что прямо поток информации на них обрушился, - объяснила «Комсомолке» сотрудница пресс-службы Театра Российской армии Катерина Троицкая.

Не может принять участия в дискуссии и тот чей образ был использован на сцене. Организатор стрельбы в казанской школе №175 Ильназ Галявиев все еще проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в институте им. Сербского и остается в камере СИЗО московской «Бутырки». Молодому человеку за совершенное грозит пожизненное заключение.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Юрист и общественный деятель Ринат Мухаматнуров:

«Такая постановка в Театре Российской армии может оказаться пропагандой терроризма и экстремизма, если будет представлена широкой публике. Кроме того, Галявиев в постановке театра слишком романтизирован, и этот факт должны взять под свою ответственность правоохранительные органы.

Если рассматривать привлечение к ответственности должностных лиц касательно выхода в «свет» данной постановки, то правоохранительные органы дадут правовую оценку «в связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ». Любые попытки романтизации преступления должны находиться под особым контролем правоохранительных органов.

В искусстве существует тонкая грань между информированием населения о теракте и прославлением терроризма. В любом случае недопустима романтизация персонажа, создание вокруг образа террориста инфошума, ведь это и является одной из главных целей терроризма. Тем более недопустима попытка растиражировать и прославить спектакль, вставив в его название фамилию террориста, которая находится все ещё на слуху. Неэтично также и упоминать фамилию преступника наряду с классиком русской литературы».

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Психолог Оксана Батюшкова:

«Интеграция казанской трагедии в постановку не является романтизацией образа Галявиева. У режиссера спектакля своя личная трагедия – он тоже когда-то потерял близких. Поэтому, возможно, здесь присутствует момент проработки его собственной травмы. Автор идеи сознательно выплескивает это на сцену, чтобы утилизировать свои болевые точки. Использование истории со школой №175 в данной постановке не следует воспринимать как издевательство или хайп на страданиях людей: любой человек в здравом уме на такое не пойдет. Тут, скорее, заложен какой-то посыл».

СПРАВКА

Экспериментальный проект «Мастерская молодой режиссуры» - традиционная театральная технология, направленная на поиск талантливых молодых режиссёров, интересных решений и сюжетов для дальнейшего развития театра. Режиссерские и драматургические лаборатории проводятся в театре третий год на внебюджетные средства. Итогом этих работ стали спектакли о важных событиях страны, судьбах исторических личностей.

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