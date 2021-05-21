Как поступить в ИВМиИТ-ВМК?

Фото: Лев ДИДЕНКО

До начала подачи заявлений на поступление в вуз остается не так много времени. Приемная кампания в Казанском федеральном университете в этом году начинается 20 июня. Подать документы можно до 25 июля через образовательную сеть КФУ «Буду студентом!» или же лично, придя в университет по адресу: ул. Кремлевская, 35. Уже 27 июля будут известны списки подавших заявления, и в срок до 3 августа необходимо очно приехать в КФУ, дабы предоставить оригиналы документов для зачисления на бюджетную форму.

Для тех, кто еще не определился с выбором Института, но точно для себя решил пойти по пути IT, идеальным выбором станет Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Напомним, что в этом году Институт ВМиИТ проводит набор по семи направлениям бакалавриата.

Шабдан Джумабеков студент 4 курса направления «Прикладная математика и информатика» ИВМиИТ-ВМК КФУ:

«Я приехал из Кыргызстана. Когда я понял, что хочу связать свою жизнь с IT? Наверное, переломный момент случился, когда я перешел в 11 класс. Тогда-то и понял, что IT - это мое призвание. Поступить в ИВМиИТ мне посоветовал друг по школе. Поначалу было немного не по себе переезжать в другую страну, но я быстро нашел друзей и влился в учебный процесс. Ни разу не пожалел. Сейчас я учусь на 4 курсе, далее планирую поступать в магистратуру».

Помимо учебного процесса, реализующего концепцию STEM-образования в Институте ВМиИТ успешно функционируют несколько площадок и центров для развития творческих и научно-исследовательских способностей студентов.

Олимпиадный центр ИВМиИТ-ВМК, куда может прийти любой желающий студент и начать готовиться к участию в чемпионатах и олимпиадах по информатике и программированию.

Студенческое конструкторское бюро «Цифровые платформы», где студенты уже во время учебы могут трудоустроиться и начать работу над проектами, связанными с IT-сферой, которые в дальнейшем пойдут в портфолио.

Медиацентр Института и студенческий совет, где каждый учащийся может проявить себя в творчестве, стать активистом и принять участие во многих мероприятиях, организованных студентами и Университетом.

Не стоит забывать о том, что помимо бакалавриата в Институте ВМиИТ существует 14 программ магистратуры, отличающихся друг от друга списком изучаемых дисциплин и набором компетенций, которые осваивает студент во время учебы.

Тимур Хабибуллин, магистр второго курса ИВМиИТ-ВМК КФУ:

«Увлечение IT у меня появилось перед поступлением в университет. Меня привлекла востребованность специалистов на рынке. Уже в Институте я начал развивать в себе управленческие навыки, понял, что мне нравится управленческая сторона IT. В середине 4 курса я подал резюме в компанию GDC. Меня пригласили в их школу обучения проектных менеджеров и по итогам взяли на работу. Полноценно работать я начал на 1 курсе магистратуры. За счет хорошего расписания учебного плана удалось без труда совмещать работу и учебу. Сейчас я продолжаю работать в этой компании и намерен дальше развиваться в этом направлении».

В этом году для поступления в ИВМиИТ-ВМК необходимо сдать:

- математику,

- русский язык,

- физику / информатику и ИКТ / иностранный язык / историю / обществознание.

Обратите внимание, что список предметов меняется в зависимости от направления. С полным списком можно ознакомиться в приложении, на портале «Буду студентом!».

К слову, при поступлении в Институт учитываются дополнительные баллы за индивидуальные достижения. С полным списком баллов можно ознакомиться на портале «Буду студентом!». Однако важно помнить, что при приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть начислено суммарно не более 10 баллов за индивидуальные достижения.