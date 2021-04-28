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В Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета создано несколько кружков и площадок, чтобы студенты во время учебы осваивали новые навыки и умения. Знания, получаемые на подобных площадках, становятся полезными в дальнейшей учебе и жизни обучающегося. Одна из таких площадок - Олимпиадный центр ИВМиИТ-ВМК.

Созданный в начале 2010-х годов группой тренеров по олимпиадному программированию, центр работал в виде кружка для студентов, желающих повысить уровень знаний в программировании и научиться решать нестандартные задачи. Теперь олимпиадный центр ИВМиИТ-ВМК - это полноценная база, где студенты и школьники занимаются решением сложных алгоритмических задач по программированию. Знания и навыки, полученные на занятиях в центре, помогают студентам и школьникам во время дальнейших участий в олимпиадах по программированию российского и мирового уровня. К слову, преподают в центре не только высококвалифицированные программисты, но и бывшие олимпиадники, передавая опыт новому поколею.

Главная функция центра - подготовка студентов к олимпиадам и турнирам по программированию. Помимо этого, сотрудники центра занимаются организацией собственных олимпиад ИВМиИТ КФУ, составлением новых задач, требующих повышенного уровня знаний и нестандартного мышления. Команды участников Олимпиадного центра ИВМиИТ-ВМК часто выходят в финал чемпионата мира по программированию.

Олимпиадное программирование - это отдельный вид спортивных соревнований, в которых участвуют разработчики с разным уровнем подготовки и мотивацией. Задача соревнующихся - решить, как можно больше предложенных задач за ограниченное время. Соревнования бывают как индивидуальными, так и командными. В итоговый результат идет правильность, количество решенных задач и скорость выполнения задания.

Студенты, занимающиеся в олимпиадном центре, становятся лучшими программистами на курсе. Благодаря участию в олимпиадах и турнирах за успехами студентов начинают наблюдать представители крупнейших IT-компаний России и мира. В результате уже во время студенчества ребятам поступают предложения о стажировках и вакантных местах в IT-компаниях. Как правило, олимпиадники по окончании вуза - это самые востребованные на рынке программисты.

К слову, участники олимпиадного центра получает не только дополнительные знания, но и незаменимый опыт работы в команде, так как большинство турниров являются командными. Студентов сразу учат правильно распределять роли и эффективнее решать задачи за кратчайшие сроки, что в дальнейшем помогает им стать высококвалифицированными специалистами на рынке труда.

Подать заявление для поступления в Институт вычислительной математики и информационных технологий можно через единый портал для абитуриентов КФУ «Буду студентом!»

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