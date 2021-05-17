Магистратура в ИВМиИТ-ВМК

Фото: Лев ДИДЕНКО

После окончания бакалавриата у выпускников возникает вопрос: а что делать теперь? Вариантов несколько. Пойти работать по профессии, продолжить учебу на другом факультете по другой специальности, отдать долг родине или продолжить обучение, но уже в магистратуре. К слову, поступить в магистратуру можно и в другом институте.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА МАГИСТРАТУРА?

Магистратура - это ступень высшего профессионального образования, следующая после бакалавриата, позволяющая углубить специализацию по определенному направлению, а в некоторых случаях сменить ее. Чаще всего срок обучения магистров составляет 2 года, однако после окончания магистратуры студенту открывается больше возможностей продолжить свою научно-исследовательскую деятельность - к примеру, поступить в аспирантуру и получить ученую степень.

В Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета реализуется 14 программ магистратуры, с разным списком дисциплин и набором компетенций по окончании программы.

Математическое моделирование физических процессов - программа готовит специалистов, способных на исследование сложных процессов и явлений природы, когда проводить эксперименты слишком дорого или просто невозможно.

Анализ данных и его приложения - современное, активно развивающееся направление прикладной математики и информатики, изучающее методы компьютерного анализа данных, способы извлечения знаний из баз данных и методы машинного обучения, разрабатывающие самообучающиеся алгоритмы.

Математические методы и информационные технологии в экономике и финансах. Программа готовит специалистов, владеющих методами математического моделирования в экономике и финансах и современными информационными технологиями анализа данных, машинного обучения.

Открытая информатика (программа на английском языке) - программа реализуется совместно с Чешским техническим университетом в Праге (Czech Technical University in Prague). В процессе обучения осуществляется подготовка профессионалов в области Open Source Programming.

Методы математического моделирования. Магистерская программа соединяет в себе научно-исследовательскую деятельность студентов с их образовательной деятельностью.

Классические и квантовые методы обработки информации. Уникальное направление в России. В его основе более чем 20-летний опыт работы исследовательской группы КФУ в области квантовых вычислений. Программа сопоставима с аналогичной подготовкой магистров в Федеральном университете Цюрих ETH.

Вычислительная геометрия и высокопроизводительные вычисления - раздел прикладной математики (и информатики), в котором изучаются алгоритмы численного решения прикладных геометрических задач.

Математические основы и программное обеспечение информационной безопасности и защиты информации. Центральным моментом подготовки является сочетание научно-исследовательской деятельности студентов с их образовательной деятельностью.

Машинное обучение и компьютерное зрение - программа отвечает требованиям международных стандартов обучения в области информатики и информационных технологий. Преподавание ведется на русском языке. Однако некоторые статьи необходимо будет читать в оригинале, на английском.

Наука о данных (программа на английском языке) - отрасль информатики, которая изучает проблемы анализа, обработки и представления данных в цифровой форме. Программа реализуется совместно с Шэньчжэньским университетом (Китай).

Технологии разработки информационных систем. Программа готовит высококвалифицированных специалистов для государственных и коммерческих организаций, способных разработать информационные системы и технологии в различных областях науки и производства.

Информационная безопасность экономических систем. После завершения обучения в магистратуре выпускники смогут работать в различных организациях в качестве специалистов по информационной безопасности.

Математические методы и программные технологии защиты информации. Программа изучает специфику технических средств защиты информации как со стороны программных, так и аппаратных средств, а также затрагивает взаимосвязь с российским и международным законодательством.

Цифровые технологии в бизнесе. Программа сочетает в себе получение знаний продвинутого уровня в области цифровой экономики, управления, математики и информационных технологий.

С полным списком программ, их названиями и информацией для поступления можно познакомиться на портале для абитуриентов «Буду студентом!». Через этот же сайт можно подать заявление для поступления в магистратуру Института вычислительной математики и информационных технологий.

Следить за новостями и познакомиться с подробной информацией можно в инстаграм-аккаунте Института.