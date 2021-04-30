Студенческое конструкторское бюро «Цифровые платформы»

Фото: Юлия Акмурзина

Зачастую у студентов возникает резонный вопрос: «Как и где мне нарабатывать опыт для дальнейшей профессии?» Студенту, устроившемуся на работу по будущей специальности, не хватает времени на учебу. Однако у Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета есть решение. Студенческое конструкторское бюро Центра цифровых трансформаций «Цифровые платформы» - место, куда студент любого курса и института может прийти и трудоустроиться уже во время студенчества.

- СКБ (Студенческое конструкторское бюро - Ред.) занимается подготовкой студентов к профессиональному развитию. Наши кадры занимаются реальными проектами, отрабатывают навыки, приобретают первый опыт. Мы, наставники, всегда стараемся помочь им в работе, ответить на вопросы или подсказать что-нибудь, - рассказал руководитель СКБ КФУ Искандер Галиуллин.

СКБ «Цифровые платформы» - это место, где разрабатываются востребованные на рынке проекты, связанные с IT-сферой: технологии беспилотной промышленности; ряд программных решений, нацеленных на облегчение процесса обучения; технологии для повседневной жизни человека, и другие ноу-хау. Уже во время обучения в институте студент, устраиваясь на работу в Бюро, совмещает учебу с профессиональным ростом. Сотрудники СКБ имеют доступ к аппаратно-вычислительному потенциалу центра, к высокоточному оборудованию и к суперкомпьютерам; все это сотрудники СКБ используют для своих целей и профессионального развития.

Фото: Юлия Акмурзина

- Для всех тех, кто приходит к нам в бюро, мы стараемся стать хорошими наставниками. Научить ребят работать в команде. Мы передаем свой опыт, свои знания, консультируем их, повышаем профессиональные навыки; чтобы в дальнейшем студенту было проще освоиться в IT-сфере, - поделился руководитель СКБ КФУ Искандер Галиуллин.

Плюсом для студентов становится то, что дипломные и курсовые работы они получают связанные с проектами, над которыми трудятся во время работы в Центре. Все это делается для того, чтобы студент, трудящийся в СКБ, не отвлекался от учебы и смог без трудностей закончить ее. Помимо этого, центр - это полноценное рабочее место, где происходит подготовка высококвалифицированных кадров для работы вне университета.

- По сути, студенты, приходящие к нам работать, получают первый серьезный опыт еще в стенах университета. Прийти к нам может любой желающий. Мы всегда рады открытым, целеустремленным, жизнерадостным людям, готовым развиваться в выбранной сфере и готовым работать в команде, - отметил руководитель СКБ КФУ Искандер Галиуллин.

Одним из ответвлений студенческого конструкторского бюро является МКБ - молодежное конструкторское бюро; центр, созданный для работы со старшеклассниками (8 - 11 классы), теми, кого интересует IT-сфера. Здесь ребята посещают занятия по информатике, программированию и конструированию. По словам руководителя, опыт, полученный во время посещения МКБ, помогает школьникам при дальнейшем поступлении в вуз, участии в олимпиадах и учебе в школе.

- Количество мест в МКБ ограничено. Мы проводили отбор среди детей, которые заинтересованы в развитии информационных технологий, которым это интересно, у которых есть желание посещать и заниматься в МКБ. Сейчас к нам на занятия приходит около 30 учащихся со всех школ Казани, - подытожил руководитель СКБ КФУ Искандер Галиуллин.

Подать заявление для поступления в Институт вычислительной математики и информационных технологий можно через единый портал для абитуриентов КФУ «Буду студентом!» (Социально-образовательная сеть КФУ «Буду студентом!». Следить за новостями и познакомиться с подробной информацией можно в инстаграм-аккаунте Института.