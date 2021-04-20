Бакалавриат в IT

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До начала сдачи ЕГЭ остается не так много времени. Первый экзамен пройдет уже 31 мая. И если с подготовительными курсами и репетиторами абитуриенты определились, то остаются вопросы: «В каком направлении двигаться? Какие сдавать экзамены? Какой выбрать университет?»

Для абитуриентов, выбравших информатику в качестве экзамена на ЕГЭ, отличным выбором будет Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Это институт, полностью соответствующий современному пониманию обучения специалистов в области IT. В этом году ИВМИиИТ проводит набор на семь направлений подготовки бакалавриата:

- 01.03.02 Прикладная математика и информатика. Во время обучения студенты становятся обладателями современных знаний и компетенций в области теоретических и прикладных аспектов информационных технологий, что в будущем поможет им стать высококвалифицированными специалистами в IT-сфере.

- 01.03.04 Прикладная математика. Специалисты этого направления обладают огромным багажом знаний в области прикладной математики и компьютерных наук, что позволяет стать им экспертами со знанием математики, в области обработки данных и системном анализе.

- 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. Программа нацелена на формирование профессионального кругозора студента в области научных и прикладных проблем информатики и информационных технологий. Выпускники разбираются в современных технологиях разработки программного обеспечения, методах их проектирования и анализах для решения научных и прикладных задач.

- 09.03.02 Информационные системы и технологии. Цель программы - качественная и комплексная подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных профессионалов в области проектирования, разработки, внедрения, сопровождения и исследования информационных технологий и систем.

- 09.03.03 Прикладная информатика. Программа готовит специалистов, способных решать широкий спектр задач, связанных с созданием, внедрением, сопровождением и эксплуатацией информационных систем в различных предметных областях: экономики, образования и производства.

- 10.03.01 Информационная безопасность. Главными целями для студентов во время обучения является формирование профессионального кругозора в области научных и прикладных проблем информатики и информационных технологий. Выпускники обладают знаниями как в области информационной безопасности, так и в смежных областях.

- 38.03.05 Бизнес-информатика. Программа готовит специалистов, способных разрабатывать и использовать информационные технологии в бизнесе и управлении, а также способных участвовать в актуальных процессах цифровой трансформации современной экономики.

- IT-бакалавриат в России - это ступень высшего образования, которая готовит специалистов для работы в индустрии. Изначально эту роль играл специалитет - пятилетняя программа подготовки, однако на данный момент пятилетняя подготовка достаточно эффективно укладывается в рамки четырех лет, что доказывает успеваемость студентов и отзывы наших индустриальных партнеров. Поэтому бакалавриат - это необходимая ступень, чтобы воспитать зрелого специалиста, - поделился своим мнением директор Института ВМиИТ Дмитрий Чикрин.

С полным списком программ, их названиями и информацией можно познакомиться на портале для абитуриентов КФУ «Буду студентом!» и на странице ИВМиИТ КФУ в Instagram.