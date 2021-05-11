«Прогрессорское» образование в ИВМиИТ-ВМК

Фото: Лев ДИДЕНКО

Во многих университетах мира в образовательных методиках уже давно используют концепцию STEМ-образования. Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета не стал исключением. В нем активно используется концепция STEM-образования для подготовки специалистов.

ЧТО ТАКОЕ STEM-ОБРАЗОВАНИЕ?

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) - термин, используемый для объединения академических дисциплин: наука, технологии, инженерия и математика. Таким термином обозначают подход к образовательному процессу, согласно которому основой приобретения знаний является простая и доступная визуализация научных явлений, позволяющая получать знания на основе практики и глубокого понимания процессов. Помимо этого, STEM - это признак профессиональной квалификации специалиста, повышающий зарплатный чек в несколько раз.

- STEM-квалификация означает, что при подготовке специалиста приблизительно в одинаковых объемах используются подготовка по математике, подготовка конкретной предметной деятельности студента и его проектная подготовка. В концепции STEM-образования не делается упор на какую-либо из областей. Математика, инженерная и проектная деятельности имеют равные места, - рассказал директор Института ВМиИТ Дмитрий Чикрин.

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ STEM

Как и любая идея, концепция STEM-образования со временем развивается и видоизменяется. Таким образом, STEM-образование превращается в STEAM-концепцию с добавлением нового элемента (A - Arts) творчество. Обновленная система означает, что во время обучения студент развивается еще и как личность, используя свои навыки и интересы, посещая кружки и центры профессиональной подготовки. (Здесь можно поставить ссылку на статью про олимпиадный центр)

- STEAM означает, что студент должен развиваться как личность, то есть полноценно заниматься внеучебной деятельностью. Это может быть искусство, творчество, спорт и т. д., - отметил директор Института ВМиИТ Дмитрий Чикрин.

Следующим шагом в развитии STEM-образования становится концепция STREAM (R - Research) - интеграция в процесс обучения активной научно-исследовательской деятельности. Таким образом, студент уже во время обучения в Институте занимается научной деятельностью, которая в дальнейшем идет в его портфолио и помогает в развитии необходимых знаний, навыков и умений для будущей профессии, а не только поглощает знания. Как заявил директор Института, для России концепция STREAM-образования не нова. Подобная система присутствует в образовании еще с прошлого столетия.

- Необходимо заметить, что еще с Советского Союза в ведущих вузах России такие вещи, как написание исследовательских, курсовых и дипломных работ, всегда присутствовали. Поэтому для нашего Института концепция STREAM, вернее ее буковка R, является родной. Ее не нужно забывать или исключать, - подытожил директор Института ВМиИТ Дмитрий Чикрин.

Напомним, что в Институте ВМиИТ существует площадка Студенческого конструкторского бюро «Цифровые платформы», куда студент любого курса и направления может прийти, устроиться на работу и уже во время студенчества нарабатывать опыт и необходимые знания для будущей профессии.

Фото: Лев ДИДЕНКО

Таким образом, концепция STEМ-образования, успешно интегрированная в образовательную методику Института ВМиИТ, помогает студентам не только стать высококвалифицированными специалистами в своей области, но еще и вырасти как личность и начать заниматься научно-исследовательской деятельностью уже с начальных курсов.