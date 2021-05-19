Стало известно, на что потратят пожертвования, собранные для пострадавших при стрельбе в казанской школе №175

Принцип распределения средств основан на запросах от пострадавших. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В эту среду, 19 мая, Российский Красный Крест должен завершить сбор пожертвований для пострадавших при стрельбе в казанской школе №175. На счет от неравнодушных граждан поступило уже более 73 миллионов рублей. Как сообщила сегодня руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, эти деньги будут потрачены на отдых и санитарно-курортное лечение детей, а также учителей.

По словам Галимовой, принцип распределения средств основан на запросах от пострадавших и в зависимости от того, в какое именно время они хотят провести отдых. Причем речь идет не только о лете, но и о осени.

Напомним, ранее председатель Российского Красного Креста Павел Савчук заявлял, что собранные пожертвования также могут быть потрачены и на установку памятников погибшим при стрельбе в казанской школе №175.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Ильназа Галявиева поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду и готовят к отправке в институт им. Сербского (Москва), где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.