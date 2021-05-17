На данный момент идет работа по составлению списка потребностей пострадавших и их семей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Российский Красный Крест завершает сбор пожертвований для пострадавших при стрельбе в школе Казани. Деньги собирали совместно с правительством Татарстана. С 11 по 17 мая неравнодушные граждане перечислили более 73,1 миллиона рублей. На данный момент идет работа по составлению списка потребностей пострадавших и их семей.

- Все средства будут направлены на адресную помощь семьям по их индивидуальным потребностям, на организацию отдыха и санаторно-курортного лечения, на реабилитацию пострадавших. При необходимости, погибшим в этой трагедии, будут установлены памятники. В долгосрочном периоде школьникам и педагогам будет оказываться психосоциальная поддержка, а в гимназии №175 планируем создать рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки. Также сейчас обсуждается вопрос с правительством Татарстана и соответствующими банками о помощи в погашении имеющихся кредитов, - сообщает председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Отметим, что отчет о расходовании собранных денег будет ежемесячно публиковаться на сайте Российского Красного Креста.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.