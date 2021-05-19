В Казани школу №175, где произошла стрельба, могут не только отремонтировать, но и построить в ней бассейн

Внутри также поменяют и расположение ряда кабинетов.

В Казани пострадавшую от взрыва школу №175, где также расстреляли детей, отремонтируют к началу следующего учебного года. Мало того, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проработать вопрос о строительстве там бассейна. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова

По ее словам, во время восстановительных работ школа №175 будет полностью обновлена. Это так же касается и ее внутреннего обустройства. Так, предназначения некоторых помещений поменяют, как и расположение ряда кабинетов.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Ильназа Галявиева поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду и готовят к отправке в институт им. Сербского (Москва), где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.