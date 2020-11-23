“Владыка был уникальным человеком”: Рустам Минниханов попрощался с митрополитом Феофаном

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В понедельник, 23 ноября, в Благовещенском соборе Казанского кремля прошла церемония прощания с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. На ней присутствовали сотни человек, среди которых президент Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник республики Минтимер Шаймиев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Ульяновской области Сергей Морозов и замминистра экономического развития России Михаил Бабич.

- Владыка был уникальным человеком. Все 5 лет, которые он служил в нашей республике, он был примером для духовного служения всем конфессиям. Мы все в Татарстане его полюбили. Он - пример нашему Отечеству. Мы вечно будем помнить добрые дела нашего владыки Феофана, - сказал на прощании Рустам Минниханов.

Напомним, 71-летний священнослужитель скончался 20 ноября из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Он будет похоронен на территории Казанского Богородицкого монастыря. Временное управление Казанской епархией поручено митрополиту Марийскому Иоанну.

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