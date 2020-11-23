“Он являлся примером, как нужно служить делу”: Минтимер Шаймиев простился с митрополитом Феофаном

Фото: пресс-служба Казанской епархии

В понедельник, 23 ноября, в Благовещенском соборе Казанского кремля проходит церемония прощания с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. Напомним, 71-летний священнослужитель скончался 20 ноября из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Временное управление Казанской епархией поручено митрополиту Марийскому Иоанну.

Простится с митрополитом Феофаном прибыл и первый президент Татарстана, а ныне госсоветник республики Минтимер Шаймиев. Он назвал покойного не только служителем церкви, но и одаренным дипломатом, который заслужил признания представителей разных конфессий.

- Митрополит Феофан являлся примером, как нужно служить делу, которому посвятил всю свою жизнь. За свою насыщенную жизнь он служил в Иерусалиме, южных государства Америки, на Камчатке, и в южных республиках, России, на Урале. Во всех точках, где потребовалось достичь согласия, оказывался он. В памяти татарстанцев митрополит Феофан останется примером честного и добросовестного служения во имя единства, добра и благополучия, - заметил Шаймиев.

Отметим, что митрополит Феофан будет похоронен на территории Казанского Богородицкого монастыря.