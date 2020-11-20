Временное управление Казанской епархией поручено митрополиту Марийскому Иоанну

Фото: пресс-служба Казанской епархии

Стало известно, что временное управление Казанской епархией поручено митрополиту Йошкар-Олинскому и Марийскому Иоанну. Такой указ сегодня, 20 ноября, подписал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Церемония прощания с ним состоится в понедельник, 23 ноября. Отпевание пройдет в Благовещенском соборе Казанского кремля. Заупокойное богослужение возглавит управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

СПРАВКА КП

Митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн (Иван Тимофеев) родился 20 января 1958 года в Казани. После окончания средней школы принят послушником в Псково-Печерский монастырь.

В 1978 году будущий митрополит поступил в Московскую духовную семинарию, а в 1981 году— в Московскую духовную академию, которую окончил спустя четыре года со степенью кандидата богословия. После - был направлен в Казанскую епархию.

В 1987 году Иоанн рукоположен в сан диакона, а в 1989 - пострижен в монашество. Спустя еще два года он был рукоположен в сан иеромонаха и назначен секретарем Казанского епархиального управления.

Игуменом Иоанн стал в 1991 году, а архимандритом - в 1993. В том же году 25 июля он был хиротонисан во епископа Йошкаролинского и Марийского. А в 2004 году - возведен в сан архиепископа.

С 5 января по 22 марта 2011 года Иоанн временно управлял Вятской епархией, а с 1 июня по 25 августа 2020 — Чебоксарской епархией. Решением Священного Синода от 6 октября 2017 года назначен главой новообразованной Марийской митрополии.

4 ноября 2017 года за Литургией в Успенском соборе Московского Кремля Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом возведен в сан митрополита.