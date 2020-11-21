Митрополита Казанского и Татарстанского Феофана похоронят на территории Казанско-Богородицкого мужского монастыря

Фото: пресс-служба Казанской епархии

Стало известно, что митрополита Казанского и Татарстанского Феофана похоронят за алтарем собора Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Напомним, 73-летний священнослужитель скончался в пятницу, 20 ноября, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Церемония прощания с ним состоится 23 числа.

Отпевание митрополита Феофана состоится в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Заупокойное богослужение возглавит управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Начало Божественной литургии запланировано на 9.00. По ее завершению, около 11.00 владыка Дионисий совершит чин отпевания.

Напомним, временное управление Казанской епархии поручено митрополиту Йошкар-Олинскому и Марийскому Иоанну.

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