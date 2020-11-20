Прощание с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном состоится 23 ноября

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Прощание с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном состоится в Казани в понедельник, 23 ноября. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе Казанской епархии.

Отпевание новопреставленного архиерея пройдет в Благовещенском соборе Казанского кремля. Заупокойное богослужение возглавит управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Напомним, 73-летний священнослужитель скончался сегодня, 20 ноября, из-за последствий коронавирусной инфекции. Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон.

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