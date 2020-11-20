Скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан

Священнослужителю было 73 года. Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

В пятницу, 20 ноября, стало известно о кончине митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. По одной из версий, у 73-летнего священнослужителя ранее была выявлена коронавирусная инфекция.

Соболезнования в связи со смертью Феофана уже выразил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон, что бы достойно проводить в последний путь митрополита.

СПРАВКА КП

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Иван Ашурков) родился 25 мая 1947 года в городе Дмитриеве Курской области. По окончании средней школы служил в армии. С 1969 по 1970 годы, он нес послушание у епископа Смоленского и Вяземского Гедеона, после чего поступил во второй класс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году и был зачислен в Московскую духовную академию.

В 1973 году Феофан был принят послушником в братство Троице-Сергиевой лавры, а 19 декабря того же года - пострижен в монашество с именем Феофан. Рукоположен в сан иеродиакона он был 14 января 1974 года, а в сан иеромонаха - в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в 1976 году.

В то же время будущий митрополит Казанский и Татарстанский окончил Московскую духовную академию (МДА) со степенью кандидата богословия, присвоенной за кандидатскую работу «Догматическое учение Василия Великого», и был зачислен в аспирантуру при МДА.

В 1977 году определением Священного Синода Феофан направлен в Русскую духовную миссию в Иерусалиме.

С 1982 по 1984 годы он пребывал в братстве Троице-Сергиевой лавры. С 1984 по 1987 годы - нес послушание секретаря экзархата Центральной и Южной Америки. С 1987 по 1989 годы - нес послушание в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата.

А с 1989 по 1993 годы - экзарх Патриарха Московского при Патриархе Александрийском и всей Африки. С 1993 по 1999 годы был заместителем председателя ОВЦС МП. С 28 декабря 1999 года по 8 октября 2000 года же Феофан - представитель Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском и всего Востока.

Отметим, что параллельно с этим в 1979 году Феофана возвели в сан игумена, а спустя шесть лет - в сан архимандрита. Наречен в епископа он был 25 ноября 2000 года в храме Всех святых. Архиепископом он стал 25 февраля 2008 года.

В 2010 году Феофан был назначен ректором Владикавказского духовного училища, а в 2011 - назначен на Челябинскую и Златоустовскую кафедру, в 2012 стал Митрополитом, в тот же год назначен главой новообразованной Челябинской митрополии и временным управляющим Троицкой епархией, в 2014 - назначен Преосвященным Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии. В 2015 году Феофан становится главой Татарстанской митрополии.