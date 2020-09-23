Мэром Набережных Челнов вновь избрали Наиля Магдеева

За его переизбрание проголосовали 32 депутата из 35. Фото: nabchelny.ru

Сегодня, 23 сентября, на первом заседании нового горсовета Набережных Челнов путем тайного голосования был избран мэр татарстанского авторграда. Им вновь стал Наиль Магдеев, который работает на этом посту уже шесть лет. За его кандидатуру свои голоса отдали 32 депутата из 35.

Наиль Магдеев тут же вступил в должность мэра Набережных Челнов произнеся торжественную клятву на русском и татарском языках.

Также на заседании горсовета из числа его депутатов был избран и заместитель мэра. Им стала Ирина Сагидуллина. Ее коллеги поддержали единогласно. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

С 2018 года она являлась заместителем руководителя Исполкома, начальником управления финансов муниципального образования город Набережные Челны. Фото: nabchelny.ru

СПРАВКА

Сагидуллина работает в Исполкоме Набережных Челнов с 1995 года. Начинала секретарем финансового управления мэрии. В 2011 году была назначена заместителем начальника управления финансов Исполкома. С 2018 года являлась заместителем руководителя Исполкома, начальником управления финансов муниципального образования город Набережные Челны.