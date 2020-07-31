"В любом случае мы будем работать": в Набережных Челнах будут ездить большие автобусы, но позже

31 Июль 2020 2020-07-31T18:20:04+03:00

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С начала текущего года жителям Набережных Челнов приходится ездить на маршрутках. После того, как администрация города была вынуждена вернуть КАМАЗУ “НЕФАЗы”, о комфортных больших автобусах горожане только мечтают. К концу мая ситуацию пообещали решить, но пандемия коронавируса изменила все планы.

- В марте началась ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией. Она повлияла, конечно, на все моменты нашей жизни, в том числе и связанные с транспортом. Произошло колоссальное снижение пассажиропотока и тот имеющийся транспорт, который был на тот момент, это 300 автобусов и 73 трамвайные единицы, были задействованы не полностью. Это, конечно, сказалось и на потерях перевозчиков, и на экономических моделях. План по большим автобусам мы не закрываем, он остается. В любом случае мы будем работать! - пообещал глава Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов.

Пока же в городе ездят низкополые автобусы “Газель”. К ноябрю руководство татарстанского автограда планирует довести их количество до 50.

ИСТОЧНИК KP.RU