Большие автобусы пока только в планах, а на линиях – «Газели»: Что изменилось в транспортной системе Набережных Челнов за полгода

8 февраля 2020 года жители Набережных Челнов, особенно те, кто регулярно пользуются общественным транспортом, запомнят надолго. Именно в этот день город лишился автобусов большой вместимости. На линии впервые за долгое время, вышли «Газели».

Напомним, мэрии города из-за просроченных платежей по лизингу пришлось вернуть ПАО «КАМАЗ» 190 автобусов «НЕФАЗ». Вот и пришлось возвращать на маршруты пассажирские «Газели», как это было в 2014 году.

- В связи с тем, что автобусы большой вместимости возвращаются лизинговой компании «КАМАЗ», на этих маршрутах будут работать автобусы малой вместимости. Нами произведены расчеты, сколько необходимо выпустить их на линию и, начиная с субботы, они начнут работу, – уже в пятницу заявил в начале февраля на пресс-конференции и.о. руководителя Исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.

Горожан пытались успокоить, говоря о том, что на «Газелях» ездить придется недолго, а автобусы большой вместимости вернутся на улицы города.

- Заранее приносим извинения за те неудобства, которые будут в связи с эти возникать. Мы постараемся в максимально короткие сроки исправить эту ситуацию, – добавил Илья Зуев.

Попытки исправить ситуацию действительно были. В город на тестовые испытания приезжали автобусы «МАЗ», «Симаз» и «Лотос». В планах даже было закупить 72 автобуса из Белоруссии. Правда, планам не суждено было сбыться. Вмешался коронавирус. Пассажиропоток снизился и как-то тема общественного транспорта отошла на второй план. Сейчас же, когда ситуация начала стабилизироваться, вопрос вновь встал ребром.

Как рассказал Руководитель Исполнительного комитета Фарид Салахов, сегодня в городе работает 22 маршрута. На 11 трамвайных маршрутах задействованы 73 трамвая, на 11 автобусных маршрутах - 300 автобусов. Пока речь идет о машинах малой вместимости, но о планах по покупке больших автобусов не забывают.

- В феврале был план по приобретению автобусов в кратчайшие сроки и по проведению повторного аукциона по шести маршрутам, с которых выбыли автобусы МУП «Электротранспорт». В марте началась ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией. Она повлияла, конечно, на все моменты нашей жизни, в том числе и связанные с транспортом. Произошло колоссальное снижение пассажиропотока и тот имеющийся транспорт, который был на тот момент, это 300 автобусов и 73 трамвайные единицы, были задействованы не полностью. Это, конечно, сказалось и на потерях перевозчиков, и на экономических моделях. План по большим автобусам мы не закрываем, он остается. В любом случае мы будем работать!» – пояснил Фарид Салахов.

Отметим, что в городе в настоящее время уже курсирует низкопольный автобус марки «Газель «Next CITY LINE», оснащенный аппарелью и площадкой в салоне для размещения маломобильных слоев населения. Еще два таких же автобуса готовятся к выходу на маршруты города после оформления всех разрешительных документов. Руководство города планирует к ноябрю довести количество автобусов до 50.

Кроме того, на трамвайных маршрутах есть 20 вагонов с низким полом. В мобильном приложении «Челны транспорт» можно отследить движение трамвайных вагонов по маршрутам. Трамваи с низким полом выделены оранжевым цветом. Кстати, с недавнего времени движение трамваев можно отследить и через «Яндекс. Карты».