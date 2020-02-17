2020-02-17T14:15:32+03:00
Общество

Большие автобусы должны вернуться в Набережные Челны к маю 2020 года

До этого времени же мэр города Наиль Магдеев поручил взять на контроль работу частных перевозчиков
Алина ГАБДУЛИНА
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Магдеев отметил, что горожане не должны подолгу ждать автобусы на остановках.Магдеев отметил, что горожане не должны подолгу ждать автобусы на остановках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, что большие автобусы должны вернуться в Набережные Челны к маю 2020 года. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев на планерке в понедельник, 17 февраля. Так, Исполком татарстанского автограда вскоре должен начать подготовку конкурса на пассажирские перевозки.

Пока же работа маршруток, которые вышли на дорогу после потери больших автобусов, должна быть взята под особый контроль. Магдеев отметил, что горожане не должны подолгу ждать транспорт на остановках.

В будущем маршруты больших автобусов будут доработаны с учетом потребностей жителей, в том числе и новых микрорайонов - Замелекесье, 63-й комплекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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