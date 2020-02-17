17 Февр. 2020 2020-02-17T14:15:32+03:00

Магдеев отметил, что горожане не должны подолгу ждать автобусы на остановках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До этого времени же мэр города Наиль Магдеев поручил взять на контроль работу частных перевозчиков

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Стало известно, что большие автобусы должны вернуться в Набережные Челны к маю 2020 года. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев на планерке в понедельник, 17 февраля. Так, Исполком татарстанского автограда вскоре должен начать подготовку конкурса на пассажирские перевозки.

Пока же работа маршруток, которые вышли на дорогу после потери больших автобусов, должна быть взята под особый контроль. Магдеев отметил, что горожане не должны подолгу ждать транспорт на остановках.

В будущем маршруты больших автобусов будут доработаны с учетом потребностей жителей, в том числе и новых микрорайонов - Замелекесье, 63-й комплекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU