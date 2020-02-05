2020-02-05T11:23:21+03:00
Общество

Набережные Челны вернут «КАМАЗу» 190 городских автобусов

Такое поручение мэр города Наиль Магдеев уже дал «Электротранспорту»
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: из материалов пресс-службФото: из материалов пресс-служб
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МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов вернут «КАМАЗу» 190 автобусов марки НЕФАЗ. Такое поручение предприятию дал мэр города Наиль Магдеев. Так, между «Электротранспортом» и «КАМАЗом» будет заключено мировое соглашение.

- Даны поручения об увеличении количества подвижного состава по тем маршрутам, которые обслуживали автобусы большой вместимости, – отметил и.о. руководителя Испокома Набережных Челнов Илья Зуев во время пресс-конференции.

Напомним, автобусы городу пришлось вернуть из-за долгов «Электротранспорта». Директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин тогда раскритиковал мэрию татарстанского автограда, отметив, что в городе не способны организовать пассажирские перевозки. «КАМАЗ» даже обращался в Арбитражный суд Татарстана, но после пошел на мирное соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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