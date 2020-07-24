2020-07-24T09:08:29+03:00
Общество

В Казани нашли живой пенсионерку, которая вышла погулять с собакой и пропала

О судьбе 72-летней Гульфарии Музафаровой не было известно ничего с 19 июля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани завершились поиски 72-летней Гульфарии Музафаровой, которая вышла из дома с собакой 19 июля и пропала. Поисками женщины занимались как полицейские, так и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Именно последние в четверг, 23 июля, сообщили, что пенсионерка найдена живой.

Где Гульфария Хузяяновна находилась последние пять дней и почему не выходила на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 83-летнюю Мадину Сабирову из Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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