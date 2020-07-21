В Казани пропала 72-летняя женщина с собачкой
В Казани начались активные поиски 72-летней Гульфарии Музафаровой. Женщина ушла из дома со своей собакой в воскресенье, 19 июля, и пропала. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Известно, что Гульфария Хузяяновна ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, темно-русые волосы с проседью до плеч и карие глаза. На момент пропажи на ней была белая блузка, синие джинсы и черные туфли. С собой у пенсионерки была небольшая собачка - смесь чихуахуа и терьера.
Просим всех, кто видел Гульфарию Музафарову, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»