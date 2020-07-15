2020-07-15T10:18:17+03:00
Общество

В Казани нашли живой пропавшую пенсионерку

О судьбе Валентины Аристовой ничего не было известно с 12 июля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани завершились поиски 60-летней Валентины Аристовой. Напомним, она перестала выходить на связь с близкими 12 июля. Отмечалось, что женщина не ориентируется в пространстве и страдает потерей памяти.

Вечером в вторник, 14 июля, стало известно, что Валентина Николаевна найдена живой. Где она находилось последние дни, не уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор идут поиски 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 46-летней Эльвиры Казанбаевой из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 83-летней Мадины Сабировой из Казани

ИСТОЧНИК KP.RU

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