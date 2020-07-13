В Казани пропала 60-летняя женщина, которая не ориентируется в пространстве

13 Июль 2020 2020-07-13T17:12:09+03:00

О местонахождении Валентины Аристовой ничего не известно с 12 июля

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В Казани начались поиски 60-летней Валентины Аристовой (Санниковой). Женщина, которая страдает потерей памяти и не ориентируется в пространстве, перестала выходить на связь с близкими в воскресенье, 12 июля. Сейчас ее ищут полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Валентина Николаевна ростом около 160 сантиметров имеет среднее телосложение, седые волосы и светло-серые глаза. На момент пропажи на ней была черно-белая футболка, синие джинсы и черные на белой подошве кроссовки. С собой у женщины был пакет с белыми ручками.

Просим всех, кто видел Валентину Аристову, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU