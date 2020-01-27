2020-01-27T15:21:30+03:00
Политика

Главу Чувашии Михаила Игнатьева за «шутку» над пожарным пока только предлагают исключить из правящей партии России

Сначала он извинялся за призыв «мочить» журналистов, объяснив, что его неправильно поняли, а после появилось видео, на котором руководитель региона заставлял сотрудника МЧС прыгать за ключами от служебной машины [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Сам руководитель региона называет слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС ложью.Сам руководитель региона называет слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС ложью.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в руководстве партии «Единая Россия», оскандалившегося с «шуткой» над пожарным главу Чувашии Михаила Игнатьева пока предлагают только лишить партбилета. Хотя до этого секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщал, что также будет поставлен вопрос о соответствии Игнатьева занимаемой должности.

- Комитет по этике рекомендовал президиуму Генсовета исключить из партии главу Чувашии Игнатьева, - подытожил источник «Комсомолки».

- Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах, - в свою очередь заявил по итогам заседания ответственный секретарь Комиссии Партии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Напомним, широкий резонанс дало видео, на котором глава республики Михаил Игнатьев при вручении сотрудникам республиканского МЧС новых пожарных машин, заставил одного из них прыгать ради ключей.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

До этого глава Чувашии так же попал в скандал. На встрече с представителями местных СМИ в честь Дня печати он призвал «мочить» журналистов-критиканов. Общественность тут же осудила Михаила Игнатьева. Тогда он поспешил извинится и заявил, что его неправильно поняли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Главу Чувашии Михаила Игнатьева за «шутку» над пожарным пока только предлагают исключить из правящей партии России
Сначала он извинялся за призыв «мочить» журналистов, объяснив, что его неправильно поняли, а после появилось видео, на котором руководитель региона заставлял сотрудника МЧС прыгать за ключами от служебной машины [видео]
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