Дмитрий Песков не стал комментировать «шутку» главы Чувашии над пожарным
В этот понедельник пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил СМИ есть ли вопросы у Кремля к главе Чувашии Михаилу Игнатьеву по поводу его «шутки» над пожарным и призыва «мочить» журналистов.
- Я оставлю без комментариев. Конечно мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются, но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать, - сказал Дмитрий Песков.
Напомним, особый резонанс в обществе вызвало видео с церемонии вручения главой Чувашии Михаилом Игнатьевым сотрудникам МЧС республики новых пожарных машин. Чтобы получить ключи от спецтехники, одному из них пришлось прыгать.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети
Напомним, 27 января на комитете по этике однопартийцы главы Чувашии решат его дальнейшую судьбу, в том числе будет поставлен вопрос о соответствии Михаила Игнатьева занимаемой должности. Сам же он считает обвинения в непочтительном отношении к сотрудникам МЧС ложью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Историю с «шутками» главы Чувашии прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская
Она считает, что поведение Михаила Игнатьева оголила проблему нашего общества и вообще надо бы проверить его источники доходов (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU