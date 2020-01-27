Дмитрий Песков не стал комментировать «шутку» главы Чувашии над пожарным

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:45:44+03:00

По словам Пескова, каких-либо оценок он сейчас давать бы не стал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем не менее, в Кремле, по его словам, знакомы со всеми эпизодами руководителя региона [видео]

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В этот понедельник пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил СМИ есть ли вопросы у Кремля к главе Чувашии Михаилу Игнатьеву по поводу его «шутки» над пожарным и призыва «мочить» журналистов.

- Я оставлю без комментариев. Конечно мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются, но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать, - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, особый резонанс в обществе вызвало видео с церемонии вручения главой Чувашии Михаилом Игнатьевым сотрудникам МЧС республики новых пожарных машин. Чтобы получить ключи от спецтехники, одному из них пришлось прыгать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

Напомним, 27 января на комитете по этике однопартийцы главы Чувашии решат его дальнейшую судьбу, в том числе будет поставлен вопрос о соответствии Михаила Игнатьева занимаемой должности. Сам же он считает обвинения в непочтительном отношении к сотрудникам МЧС ложью.

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ИСТОЧНИК KP.RU