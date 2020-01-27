2020-01-27T12:31:00+03:00
Общество

Наталья Поклонская после скандала с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым: «Необходимо провести проверку всех источников его доходов, расходов»

Депутат Госдумы также задалась вопросом, почему так заносит людей, получивших власть
Алина ГАБДУЛИНА
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Наталья Поклонская считает, что история с главой Чувашии оголила проблему современного общества.Наталья Поклонская считает, что история с главой Чувашии оголила проблему современного общества.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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О поведении главы Чувашии Михаила Игнатьева на церемонии вручения новых пожарных машин говорят все выходные. Не осталась в стороне и депутат Госдумы, юрист, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

- История с «шутками» Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева оголила проблему нашего общества. Почему так заносит людей, получивших хоть какую-нибудь власть? Как с этим бороться? Последний Российский Император Николай Второй говорил своим детям: «Никогда не напоминайте о своём происхождении», - начинает на своей соцстранице Поклонская.

Напомним, на официальном мероприятии губернатор Чувашии заставлял сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой спецтехники. Это было снято на видео. Пошли разговоры об отставке Игнатьева из-за такой шутки.

Но Наталья Поклонская считает, что это недостаточное наказание для губернатора. Она отмечает, что также необходимо проверить источники доходов и статьи расходов главы Чувашии.

- Всплывут автопарки, дома, усадьбы, которые сложно приобрести на одну лишь зарплату губернатора. А может, наоборот, из имущества - только куртка замшевая, магнитофон... И это всё, что нажито непосильным трудом! – заканчивает свой пост депутат Госдумы.

Напомним, сегодня однопартийцы Михаила Игнатьева на заседании комиссии по этике поднимут вопрос о соответствии губернатора занимаемой должности. Сам же глава Чувашии считает обвинения в непочтительном отношении к сотрудникам МЧС в свой адрес ложью.

Ранее, Игнатьев уже попадал под шквал критики со стороны россиян. Так, в День российской печати он призвал «мочить» журналистов, критикующих власть. В свое оправдание губернатор позже сообщил, что его все неправильно поняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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