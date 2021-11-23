Собачьи упряжки, парапланы и почтовые голуби: Ургант назвал альтернативу общественному транспорту Татарстана

Ургант заявил, что принятые ограничения не такие жесткие, ведь в них есть свои лазейки. Фото: скриншот из видео

Шоумен и телеведущий Иван Ургант прокомментировал введение в Татарстане новых антиковидных мер - QR-кодов в общественном транспорте. По его словам, «понедельник у вас прошел хорошо, только вы не живете в Казани».

Ургант заметил, что в первые часы действия ограничений из автобусов, троллейбусов, трамваев и метро города высадили несколько сотен человек. Многие из них не попали на работу вовремя и были недовольны такими жесткими, по их мнению, способами борьбы с COVID-19.

- Мне кажется, что это не жесткие, тут еще не хватает. Чиновники как-то впопыхах ввели это новшество и не учли, что есть еще много других способов, лазеек для свободного передвижения людей, - заметил телеведущий в эфире своей вечерней программы.

В качестве альтернативы общественному транспорту Татарстана он назвал собачьи упряжки, мотоциклы с коляской, самоходные дрезины и парапланы. А ребенка в школу могут отнести и почтовые голуби, пошутил Ургант.

Напомним, с понедельника, 22 ноября, общественным транспортом и межмуниципальными автобусами в Татарстане могут пользоваться только пассажиры с QR-кодами о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе от прививки. За день из автобусов, троллейбусов, трамваев и метро одной только Казани высадили 2,8 тысячи человек, для 18 из которых пришлось вызвать полицию.

Один из недовольных новыми антиковидными мерами пассажиров напал на кондуктора с перцовым баллончиком. Мужчину задержали, признали виновным в мелком хулиганстве, арестовали на пять суток и оштрафовали на две тысячи рублей.