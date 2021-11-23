В Казани арестовали пассажира автобуса, брызнувшего в кондуктора из перцового баллончика

Ранее горожанин скрылся с места происшествия. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Казани задержали мужчину, который накануне брызнул в лицо кондуктора автобуса из перцового баллончика. Горожанина признали виновным в мелком хулиганстве, арестовали на пять суток и оштрафован на 2 тысячи рублей, сообщают в Комитете по транспорту города.

Напомним, конфликт произошел около станции метро «Аметьево» в первый день действия в Татарстане новых антиковидных ограничений. Кондуктор казанского автобуса №31 попросил пассажира предъявить QR-код о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотвеоде, но тот отказался. В ходе перепалки мужчины толкнул сотрудника АТП, брызнул в его лицо из перцового баллончика и сбежал. Кондуктор написал заявление в полицию.