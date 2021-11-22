QR-коды в трамваях, автобусах и метро Казани с 22 ноября 2021: что нужно знать о новых правилах проезда в общественном транспорте

Горожан просят отнестись к новым антиковидным ограничениям с пониманием. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемиологическая ситуация в Татарстане остается напряженной, в связи с чем в республики начали действовать новые антиковидные правила. Согласно поставлению местного Кабмина пользоваться городским общественным транспортом и межмуниципальными автобусами теперь могут лишь вакцинированные от COVID-19 жители региона, те, кто переболел вирусом в течение последних шести месяцев и те, кто имеет официальный сертификат о медотводе от прививки. Остальные могут передвигаться на личных автомобилях или такси. «КП-Казань» разобралась, как проверяют QR-коды в трамваях, троллейбусах автобусах и метро Казани с 22 ноября 2021.

Так, QR-коды в метро в Казани должны проверять сотрудники МУП «Метроэлектротранс» и полицейские. Первый сканируют документ, вторые – проверяют, принадлежит ли он пассажиру. Однако на некоторых станциях контролеры лишь убеждаются в том, что у человека есть код, кому бы он ни принадлежал.

QR-коды в автобусах в Казани проверяют кондукторы при посадке или обилечивании и контроллеры в ходе движения. Последние также убеждаются в наличии у людей сертификатов на остановках. Та же ситуация с QR-кодами в трамваях и троллейбусах.

По данным на 11:30 из трамваев и троллейбусов высадили 786 человек из QR-кодов. Двух конфликтных пассажиров доставили в полицию, 18 – сбежали. Похожая ситуация в метро:

«В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком - семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и 4 человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», - рассказывают в МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, нарушителям антиковидных мер грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

На предприятии просят горожан отнестись к новым ограничениям с пониманием. Только тогда проехать в метро, на автобусе, трамвае или троллейбусе в Казани будет комфортно и безопасно.

Заметим, что по данным на 22 ноября в Татарстане выявили 36 053 случая вируса, в том числе 259 - за минувшие сутки. Большинство инфицированных - 29 372 человека, выздоровели - 1 177.

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