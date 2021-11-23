22 ноября в общественный транспорт не пустили 2,8 тысячи казанцев

В троллейбусах, трамваях и метро было обнаружено 1 256 непривитых человек. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Стало известно, что в первый день действия в Татарстане новых антиковидных мер в общественный транспорт Казани не были допущены 2,8 тысячи пассажиров без QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки. Это 0,57% от общего пассажиропотока за день.

«Всего за сутки было проверено 2 030 транспортных средств. В автобусах без QR-кодов выявлено 514 пассажиров, не допущены к поездке 363 человека. Для 11 казанцев пришлось вызвать полицию – они были переданы сотрудникам МВД для составления протоколов. В троллейбусах, трамваях и метро было обнаружено 1256 человек без QR-кодов, не допущены в транспорт 756 жителей города. Обращаться к сотрудникам правоохранительных органов пришлось 7 раз», - замечают в Комитете по транспорту города.

Ранее мы писали, что в столице Татарстане арестован и оштрафован мужчина, брызнувший в кондуктора из перцового баллончика после требования предъявить QR- Его признали виновным в мелком хулиганстве.