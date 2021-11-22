Непривитые пассажиры устраивали скандалы и нападали на кондукторов: как в автобусах Татарстана начали проверять QR-коды

У многих кондуктором почти сразу перестали работать выданные властями для сканирования QR-кодов бюджетные смартфоны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 22 ноября, из общественного транспорта Казани высадили более 500 человек из отсутствия QR-кодов о вакцинации от COVID-19, медотводе или перенесенном заболевании. Дело в том, что с этого дня в Татарстане автобусами, трамваями, троллейбусами и метро могут пользоваться только привитые или переболевшие граждане и те, кому противопоказана вакцина от вируса. Остальные могут ездить только на личных автомобилях и такси, цены на которые, к слову, в республике резко выросли.

Сертификаты о вакцинации в метро проверяют у металлоискателей, а в случаи с остальным транспортном – на остановках, при посадке или обилечивании. Чтобы подтвердить, что QR-код принадлежит именно пассажиру, кондуктору или контролеру нужно показать документ, подтверждающий личность. Подойдет как паспорт или его ксерокопия, так и другой документ, на котором есть имя и фото владельца (пропуск на работу, студенческий билет или т.п). При отсутствии документа нарушителю антиковидных мер придется заплатить штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

О ПЕРВЫХ НАРУШИТЕЛЯХ В АВТОБУСАХ, ТРОЛЛЕЙБУСАХ И ТРАМВАЯХ

Прошли всего пара часов с начала смены, а некоторые кондукторы столицы Татарстана уже не выдерживают грубости со стороны невакцинированных людей и жалуются журналистам, что не могут работать в таких условиях. У многих из них почти сразу перестали работать выданные властями для сканирования QR-кодов бюджетные смартфоны.

Сертификаты о вакцинации в метро проверяют у металлоискателей, а в случае с остальным транспортном – на остановках, при посадке или обилечивании.

«На данный момент на улице Серова стоит трамвайный маршрут №1 и №6 из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Задержка движения составляет 30 минут. В метрополитене примерно похожая ситуация – перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка», - сообщала утром пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

По нашим данным, в салоне автобуса №31 в Казани непривытый пассажир брызнул в лицо кондуктора из перцового баллончика. Вместе с тем, в соцсетях сообщается, что в районе дома №54 на улице Гвардейская неизвестные напали на другой экипаж общественного транспорта.

На предприятии в очередной раз просят горожан отнестись к антиковидных мерам с пониманием и не проявлять агрессию к экипажу общественному транспорта, который просто исполняет постановление Кабмина региона.

О КОНТРОЛЛЕРАХ В МЕТРО

Корреспондент «КП-Казань» выяснил, что за два дня с момента объявления о поиске сотрудников на должность контролера в метро свою кандидатуру предложили всего 11 человек. Сейчас при входе на станции стоят сотрудники предприятия, которые сканируют QR-коды и полицейские, которые сверяют данные сертификата с документами, подтверждающими личность пассажира. Работа проводится оперативно. Очередей более чем в 5-7 человек, равно как и скандалов, пока не замечено.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

При входе на станции метро стоят сотрудники предприятия и полицейские.

Заметим, что подтвердить сертификат о вакцинации просят далеко не всех горожан. У некоторых, как нам сообщили читатели, QR-код даже не сканируют.

«У меня вообще проверили наличие QR-кода, но считывать не стали», - говорит горожанка.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНЗДРАВА ТАТАРСТАНА

Минздрав Татарстана запустил горячую линию по вопросам получения QR-кодов для общественного транспорта. Получить консультацию специалистов можно по телефону 89196930543.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Заметим, что антиковидные ограничения в Татарстане были ужесточены из-за резкого роста числа зараженных COVID-19. Так, по данным на 22 ноября в республике выявили 36 053 случая вируса, в том числе 259 - за минувшие сутки. Большинство инфицированных - 29 372 человека, выздоровели - 1 177.