Минниханов о заражениях COVID-19 в Татарстане: Большинство заболевает именно в общественном транспорте

Ситуация с распространением коронавируса в Татарстане остается напряженной. Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 20 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов провел традиционное субботнее совещание в Доме Правительства республики. На нем обсудили развитие ситуации с коронавирусной инфекцией и меры по её профилактике в регионе.

Так, Рустам Минниханов напомнил, что на фоне напряженной ситуации с COVID-19 с понедельника в республике вводятся новые ограничительные меры в общественном транспорте.

- Транспорт – это та самая зона, где можно заразиться быстрее всего. Конечно, люди неоднозначно относятся к данным нововведениям, но других вариантов у нас нет. В странах, которые пошли по этому пути, ситуация уже стабилизируется, - отметил Минниханов.

Напомним, с 22 ноября этого года продажа билетов на автовокзалах, автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегионального) в Татарстане будет осуществляться только по предъявлению QR-кода на каждого пассажира старше 18 лет.

Действует также система штрафов за проезд без QR-кода в общественном транспорте. Так, за нарушение физическим лицам придется заплатить до 30 тысяч рублей; должностным лицам - до 50 тысяч; юрлицам придется выплатить до 300 тысяч.

Президент республики также напомнил о том, что с понедельника будут временно заблокированы транспортные карты граждан старше 60 лет, у которых нет QR-кода или медотвода. Их действие возобновляется после поступления сведений о получении QR-кода, для чего необходимо или вакцинироваться, или получить медотвод.

- Пожилые люди находятся в группе высокого риска, поскольку очень тяжело переносят COVID-19. Мы стараемся максимально их обезопасить. Однако нас по-прежнему беспокоят низкие темпы вакцинации среди них – всего 49%. Я хочу обратить внимание, что основная часть коек в ковидных отделениях занята именно людьми старше 60 лет. 85% смертельных случаев также приходится на них, - сказал президент республики.

Рустам Минниханов также отметил, что постановлением Главного государственного санитарного врача республики предписано с 9 ноября отстранять от работы сотрудников, не получивших первую прививку, за исключением лиц имеющих медотвод или переболевших в течение последних шести месяцев.

- Руководителям предприятий и организаций необходимо обеспечить обязательное выполнение постановления. Это в ваших же интересах. Ваши сотрудники должны быть здоровыми, не представлять угрозу для коллег и своих семей. Там, где руководители ответственно подошли к этому вопросу – работа идет очень четко. Другого пути не будет. Мы будем жестко за этим следить, - сказал Рустам Минниханов.