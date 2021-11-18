С 22 ноября льготные транспортные карты у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода, перестанут работать

Действие льготных карт возобновляется после поступления сведений о получении QR-кода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С понедельника, 22 ноября, приостанавливается действие электронных карт с льготным транспортным приложением у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации или QR-кода о противопоказаниях (медотводе). Их действие возобновляется после поступления сведений о получении QR-кода. Для этого необходимо или вакцинироваться, или получить медотвод.

Напомним, с 22 ноября этого года продажа билетов на автовокзалах, автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегионального) в Татарстане будет осуществляться только по предъявлению QR-кода на каждого пассажира старше 18 лет.

Проверять QR-коды в общественном транспорте планируется при оплате проезда. То есть, прежде чем продать билет пассажиру, кондуктор будет спрашивать у него QR-код. Если он отсутствует, пассажиру придется покинуть транспортное средство. Ограничения касаются и метрополитена. Вход и нахождение на станциях метро без QR-кода запрещаются. На станциях метрополитена проверять наличие QR-кода будут при прохождении через турникетные линии. Об этом сообщает Минтранс республики.

Действует также система штрафов за проезд без QR-кода в общественном транспорте. Так, за нарушение физическим лицам придется заплатить до 30 тысяч рублей; должностным лицам - до 50 тысяч; юрлицам придется выплатить до 300 тысяч.