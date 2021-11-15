В Татарстане за проезд без QR-кода придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей

Система QR-кодов в общественном транспорте стартует в Татарстане с 22 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За проезд без QR-кода в общественном транспорте физическим лицам придется заплатить до 30 тысяч рублей; должностным лицам - до 50 тысяч; юрлицам придется выплатить до 300 тысяч.

Напомним, система QR-кодов в общественном транспорте стартует в Татарстане с 22 ноября. Для того, чтобы воспользоваться автобусами, троллейбусами, метро и другим видом транспорта, нужно будет предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом. Наличие кода проверят перевозчики во время продажи билета.

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