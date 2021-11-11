Оперштаб Татарстана разъяснил порядок использования QR-кодов в общественном транспорте

Наличие QR-кода перевозчики будут проверять самостоятельно при посадке пассажиров. Фото: Алина НИЗАМОВА

В Татарстане из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом ориентировочно с 22 ноября вводят QR-коды для пользования услугами общественного транспорта, причем в весь - городской, пригородный и междугородний.

Республиканский оперштаб по борьбе с распространением инфекции объяснил какие QR-кода пассажиру можно предъявить для осуществления поездки:

- Полученный на портале Госулуг (выдается прошедшим полный курс вакцинации или переболевшим коронавирусом);

- О наличии медотвода (сейчас на базе министерства здравоохранения Татарстана сейчас разрабатывают единый QR-код, который будут выдавать тем, кто имеет противопоказания к вакцинации).

В то же время президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на то, что в общественном транспорте пассажиры могут предъявить не только электронную версию QR-кода, но и бумажную. Последнюю выдают в МФЦ. Также по решению главы республики перевозчикам в случае необходимости предоставят субсидию на покупку технических средств для проверки QR-кодов. Также будет принято решение о выделении субсидии для них в случае сокращения выручки из-за снижения пассажиропотока.

К слову, наличие QR-кода у пассажира перевозчикам придется проверять самостоятельно при его посадке. Мало того, правительство Татарстана подготовило обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональных маршрутах.