В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Категории граждан в официальном документе ведомства охватывают большинство населения региона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 11 октября в Татарстане вакцинацию от COVID-19 сделали обязательной. Такое постановление издано Роспотребнадзором региона. Оно касается отдельных категорий граждан.

По данным из документа, вакцинироваться в обязательном порядке должны люди в возрасте 60 лет и старше. Также обязательная вакцинация распространяется на:

- работников медицинских, образовательных и социальных учреждений;

- работников организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства;

- сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих.

Привиться от коронавируса должны будут в том числе студенты, направляемые для прохождения производственной практики за пределы образовательной организации, и трудящиеся в сфере услуг.

К последним, в частности, относятся сотрудники сферы торговли, общепита, бытовых услуг, парикмахерских, бань и спортучреждений. Сюда же входят в том числе сотрудники банков, почты, транспорта, такси, услуг сотовой связи, ЖКХ и энергетики, учреждений культуры, досуговых и развлекательных центров, детских лагерей, туризма, СМИ, аптек, ветеринарных клиник, гостиниц, автосервисов и доставки.

С учётом переболевших в последние 6 месяцев количество привитых в коллективах должно составлять не менее 80%.