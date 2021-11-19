В Татарстане сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом

Из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением сейчас находятся 12 543 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

Только из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением сейчас находятся 12 543 человека, заявил 19 ноября во время пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

По ее словам, в республике сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом - еженедельный темп прироста остается на уровне 19%. При этом в регионе было выявлено 32 британских и 186 индийских штаммов инфекции.