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Общество19 ноября 2021 11:15

В Татарстане сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом

Так, еженедельный темп прироста остается на уровне 19%
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением сейчас находятся 12 543 человека.

Из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением сейчас находятся 12 543 человека.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Только из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением сейчас находятся 12 543 человека, заявил 19 ноября во время пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

По ее словам, в республике сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом - еженедельный темп прироста остается на уровне 19%. При этом в регионе было выявлено 32 британских и 186 индийских штаммов инфекции.