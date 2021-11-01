В больнице умер пенсионер из Набережных Челнов, в квартире которого произошел взрыв

У 70-летнего мужчины были ожоги 85% тела, а также многочисленные переломы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделении интенсивной терапии Республиканской клинической больнице Казани скончался 70-летний Владимир Рочев, сообщили в Минздраве Татарстана.

В медучреждение пожилого мужчину с ожогами 85% тела и переломами доставили из Набережных Челнов на вертолете санавиации. Пенсионера подключили к аппарату ИВЛ, к его лечению привлекали главного ожогового хирурга России Андрея Алексеева. Профессор проконсультировал татарстанских врачей с помощью телемедицины.

Но все, видимо, было безуспешно, несмотря на все старания, пенсионер не выжил. Отметим, в отношении Владимира Рочева возбудили уголовное дело по статье «убийство, совершенное общеопасным способом». Следователи ждали пока его вылечат, чтобы заключить под стражу. По одной из версий, мужчина у себя в квартире в доме 25/117 на улице Татарстана пытался снять заглушку с газовой трубы из-за чего произошла утечка и в последующем взрыв.

Напомним, он прогремел вечером 25 октября. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасатели живыми достали 11-летнего мальчика и его 17-летнего брата, а также самого Владимира Рочева.

Обвалилось два верхних этажа. Фото: nabchelny.ru

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю Аделину Загриеву. Девушку, как и остальных, увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

Одного из выживших - 17-летнего подростка, спасатели спускали по трехколенной лестнице. Фото: прокуратура Татарстана

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его продолжают расследовать наравне с делом возбужденным в отношении Владимира Рочева. Рассматриваются также версия некачественного оказания услуг по газоснабжению.

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Заглушку на трубе там поставили еще 11 лет назад. С тех пор ходили с проверками, но ничего подозрительного не замечали. По одной из версий, 70-летний Владимир Рочев снимал заглушку, а перед визитом проверяющих ставил ее обратно. Из-за этого произошла утечка газа. При этом мужчина отличился и другим (подробности)

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