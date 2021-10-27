В Набережных Челнах похоронили Аделину Загриеву, которая погибла при взрыве газа в доме

Власти города обещали покрыть все расходы, связанные с погребением девушки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту среду, 27 октября, в Набережных Челнах похоронили 22-летнюю Аделину Загриеву, которая погибла при взрыве газа в доме. Прощание прошло около мечети «Тауба». Девушку похоронили по мусульманским традициям. Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что погребение Аделины будет проведено за счет Исполкома города, также материальную помощь семье погибшей окажет и завод КАМАЗ. Девушка работала в дочерней компании предприятия.

- Аделина пришла работать в ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» совсем юной девушкой, вслед за старшей сестрой. В бригаде была на хорошем счету, за дело бралась с большим энтузиазмом. Была доброжелательной, приветливой, веселой, душой компании. В сентябре 2021 года была переведена на должность контролера материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий. Как отмечают коллеги, у Аделины было большое стремление развиваться в новом направлении. Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и руководство компании выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Гибель молодой девушки особой болью отозвалась в сердцах камазовцев — сложно смириться с тем, что так скоропостижно оборвался жизненный путь и не сбудутся светлые мечты и стремления, с тем, что страшная трагедия отняла у родителей самое дорогое и бесценное. Работники компании искренне скорбят вместе с родными и близкими погибшей Аделины Загриевой, - говорится в официальном сообщении предприятия.

Помимо семье погибшей девушки, завод окажет также помощь своим пенсионерам, которые пострадали в результате взрыва.

Напомним, взрыв в доме произошел вечером 25 октября, обрушились перекрытия 4 и 5 этажей. Под завалами оказались четыре человека. Сначала спасатели извлекли из-под них 11-летнего мальчика, его 17-летнего брата и 70 летнего Владимира Рочева, Последней извлекли Аделину Загриеву. Девушку как и остальных увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

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