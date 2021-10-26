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Происшествия26 октября 2021 17:53

В Набережных Челнах открыли счет для сбора средств пострадавшим при взрыве в пятиэтажке

Неравнодушные челнинцы могут поддержать потерпевших при чрезвычайной ситуации
Инзиля ШАКИРОВА
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Неравнодушные челнинцы могут поддержать потерпевших при чрезвычайной ситуации, перечислив деньги на соответствующий расчётный счет.

Неравнодушные челнинцы могут поддержать потерпевших при чрезвычайной ситуации, перечислив деньги на соответствующий расчётный счет.

Фото: МЧС Татарстана

В Набережных Челнах открыли счет для сбора средств пострадавшим при взрыве в пятиэтажке. Неравнодушные челнинцы могут поддержать потерпевших при чрезвычайной ситуации, об этом сообщили в мэрии города.

По поручению Исполнительного комитета в Набережночелнинском филиале «Центральный» Банка ВТБ молодежным центром «Орион», осуществляющим курирование волонтерского движения, открыт расчетный счет №40703810400494000169.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана произошел вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасателями живыми были извлечены 11-летний мальчик и его 17-летний брат, а также 70-летний пенсионер.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю девушку, которая через некоторое время скончалась в больнице.

На территории города объявили режим ЧС. Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице. В свою очередь МЧС Татарстана в связи с произошедшим взрывом газа в Набережных Челнах открыло «горячую линию»: (843) 288-45-63