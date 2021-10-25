Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2021 19:50

Появились первые версии взрыва газа в доме в Набережных Челнах

Согласно основному предположению, в доме произошла утечка
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пострадали четыре человека.

Пострадали четыре человека.

Фото: МЧС Татарстана

По факту взрыва газа в пятиэтажном доме Набережных Челнов возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщает следственный комитет Татарстана.

Как утверждают местные жители, в разрушенном взрывом доме около месяца назад газовщики проводили технические работы. Так, по одной из версий, утечка газа могла произойти из-за их ненадлежащей работы. Возможно в связи с этим прокуратура в ходе своей проверки также решила дать оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.

Также, как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, взрыв мог произойти и по вине 70-летнего Владимира Рычева, которому в квартире отключили газ за неуплату. По этой версии, пенсионер самовольно подключился к трубе и из-за этого произошла утечка.

Напомним, вечером 25 октября в 17.30 в экстренные службы поступил сигнал о взрыве, предположительно газа, в доме 25/117 на улице Татарстана.

Повреждены два этажа.

Повреждены два этажа.

Фото: МЧС Татарстана

Взрыв газовоздушной смеси произошел предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Пострадали четыре человека, среди них 11-летний мальчик и его 17-летний брат.

Спасатели работают на месте взрыва в Набережных Челнах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно состояние здоровья выживших детей при взрыве газа в Набережных Челнах

Они находятся в городской больнице. Младший из них отделался ушибами (подробности)

ЧППроисшествия: ЧППроисшествия в Татарстане