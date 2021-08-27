Визит Сергея Шойгу в Казань: что успел сделать глава Минобороны России за один день в городе

Министра на аэродроме КАПО Борисоглебское встретил президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Визит Сергея Шойгу в Казань состоялся 27 августа. Программа посещения оказалась достаточно плотной, но очень разнообразной. «Комсомолка» в подробностях рассказывает, что успел сделать глава Минобороны России за один день в городе.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ

Рабочий визит Сергей Шойгу начал с посещения авиационного и вертолетного заводов в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова. Там глава Минобороны России ознакомились с ходом выполнения государственного оборонного заказа. На КАПО им.Горбунова делегации наглядно представили программу модернизации Ту-160 и Ту-22М3.

Шойгу осмотрел производственные цеха авиационного завода в Казани. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Первым делом Сергей Шойгу поднялся на борт модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М. Напомним полет образца модернизированного стратегического ракетоносца с новыми двигателями состоялся в октябре 2020 года, а в марте 2021 года самолет был передан на базу ПАО «Туполев» для предварительных испытаний.

Сегодня же глава Минобороны России в Казани наблюдал за полетом глубоко модернизированного Ту-22М3М. Это второй опытный образец. На самолете выполнены все регламентные работы, совершены необходимые полеты и проверены все системы управления и оборудование. Бомбардировщик готов к передаче на дальнейшие испытания.

На вертолетном заводе Шойгу посетил агрегатно-сборочное производство, малярный и монтажно-сборочный цех. Также ему представили модернизированную версию вертолета Ми-8МТВ-5-1, стоящего на вооружении российской армии. Машина претерпела череду обновлений: выполнены работы по импортозамещению, установлено дополнительное оборудование, расширяющее функциональные возможности машины. Отмечается, что вертолет получил наименование Ми-8МТВ-5М и отвечает современным требованиям армейской авиации. В числе прочего, вертолет способен выполнять ночные полеты в группе с применением функции ночного видения, а его системы навигации и контроля метеообстановки интегрированы в единое информационное поле.

НОВЫЙ ГОСПИТАЛЬ

Следующей локацией в программе рабочего визита Сергея Шойгу стало место строительства нового военного госпиталя. Прежний Казанский военный госпиталь, располагался на пересечении улиц Карла Маркса и Ершова и считался одним из старейших в России. За годы своего существования он принимал участников войн, больных холерой. Только во время второй мировой войны количество койко-мест было увеличено до 2 320 мест. А в 2012 году госпиталь расформировали. На фоне обращений от жителей Казани Совет по правам человека при президенте России рекомендовал построить новый.

Теперь новый больничный комплекс будет располагаться на Оренбургском тракте, рядом с республиканскими больницами - РКБ и ДРКБ. В рамках рабочей поездки Сергей Шойгу совместно с Рустамом Миннихановым торжественно открыли памятный камень на месте строительства.

- Уверен, что в июле 2022 года будет открыта первая очередь и в конце года госпиталь будет сдан. Здесь будут применены самые современные технологии не только в области строительства, но и в области медицины - будет поставлено самое современное медицинское оборудование. Мы уже приступили к подготовке кадров, чтобы был самый высокий уровень, который соответствует и стандартам министерства обороны России и стандартам, которые устоялись в Татарстане, - отметил на церемонии открытия Сергей Шойгу.

Отметим, что новый госпиталь будет обслуживать не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданских - жителей Татарстана.

Министр уверен, что в июле 2022 года будет открыта первая очередь госпиталя. Фото: Юлия РЕВИНА

Площадь застройки составит 1,25 гектара и будет разделена на определенные функциональные зоны. Так, в лечебно-диагностическом корпусе разместят приемное отделение, клинико-диагностическую лабораторию с микробиологической группой, поликлинику (на 250 посещений в смену) с дневным стационаром и функциональными кабинетами, палатный блок на 120 коек, операционный блок с реанимацией и анестезиологией. Также здесь, в частности, появятся отделения терапии, неврологии и лучевой диагностики и другие. А в отдельном корпусе разместят инфекционное отделение с палатами на 30 мест.

Площадь застройки составит 1,25 гектара. Фото: Юлия РЕВИНА

ПРИЗНАНИЕ И СМУЩЕНИЕ

Необычной и трогательной оказалась одна из заключительных локаций - выставка работ министра «Творчество ради жизни». Она была открыта в национальной художественной галерее «Хазинэ» Казанского Кремля. Сопровождали Сергея Шойгу президент Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

О творческом масштабе и удивительном творческом потенциале говорили все. Особенность работ, подчеркнули эксперты, - сочетание творчества, культуры и истории (некоторые изделия несут в себе элементы исторических событий 100-летней давности). В свою очередь министр скромно отнекивался от комплиментов, стесняясь оказанному вниманию.

На выставке Сергея Шойгу сопровождали президент Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев. Фото: Юлия РЕВИНА

- Для меня огромная честь, что здесь все представлено. Никогда не думал, что так произойдет и даже не мечтал об этом. Делал исключительно для себя, для друзей, знакомых. Просто так продавать не хотелось. Хотел сделать это с пользой, тогда и решил продать, - отметил поистине скромно Сергей Шойгу.

Напомним, эта выставка имеет одну важную особенность – все представленные работы продадут на благотворительном аукционе, а вырученные деньги пойдут на лечение больных детей. До этого – в мае 2021 года, уже было продано 10 работ Сергея Шойгу. За них удалось выручить 40 миллионов рублей.

В Казани же экспозиция объединила 100 работ: 83 картины и 17 декоративных предметов из дерева (кап) за авторством главы Минобороны России.

Во время экскурсии по экспозиции Сергею Шойгу вручили диплом о присвоении ему звания почетный художник Союза художников декоративно-прикладного искусства. Документ передал лично директор Союза Сергей Коломийцев. Он особенно отметил композиции, которые министр сделал из капа.

- Такая работа требует не просто огромного терпения, но и умения. Работа с капом сама по себе опасна - он намного тверже дерева, иногда и тверже железа. Древнейшее искусство всех народов нашей страны. Ранее мастера особо охранялись потому что из капа делали бронежилеты. Работать с ним мало кто умеет, - сказал Коломийцев. - Считаю, что работы имеют право на выдающееся продолжение и можно с успехом показывать на международной выставке.

Выставка «Творчество ради жизни» в национальной художественной галерее «Хазинэ» будет работать вплоть до 12 сентября 2021 года.

ДАНЬ ПАМЯТИ

Визит Сергея Шойгу в Казань включил в себя и посещение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Храм возвели на рубеже 18-19 веков, а в 1932 году был разрушен. Восстанавливать религиозный объект начали в 2016 году на добровольные пожертвования и средства из Республиканского фонда возрождения памятников истории культуры Татарстана. Находясь на территории храма министр обороны вместе с главой республики и Госсоветником возложили цветы к могиле митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, который ушёл из жизни в ноябре 2020 года.

Заключительной точкой рабочей поездки стал памятник татарстанцам, погибшим при исполнении интернационального воинского долга. Здесь Сергей Шойгу и Рустам Минниханов возложили цветы к мемориалу.

Напомним, что памятник воинам-интернационалистам открыли в казанском Парке Победы в июне 2021 года.