«Даже не мечтал об этом»: Сергей Шойгу посетил в Казани выставку своих работ «Творчество ради жизни»

Во время экскурсии по экспозиции Сергею Шойгу вручили диплом о присвоении ему звания почетный художник Союза художников декоративно-прикладного искусства. Фото: Юлия РЕВИНА

В эту пятницу, 27 августа, во время своей рабочей поездки в столицу Татарстана глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил выставку своих работ «Творчество ради жизни». Она была открыта в национальной художественной галерее «Хазинэ» Казанского Кремля. Его сопровождали президент Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

- Для меня огромная честь, что здесь все представлено. Никогда не думал, что так произойдет и даже не мечтал об этом. Делал исключительно для себя, для друзей, знакомых. Просто так продавать не хотелось. Хотел сделать это с пользой, тогда и решил продать, - рассказал во время посещения галереи Сергей Шойгу.

Отметим, что данная выставка имеет одну важную особенность – все представленные работы продадут на благотворительном аукционе, а вырученные от этого деньги пойдут на лечение больных детей. До этого – в мае 2021 года, уже было продано 10 работ Сергея Шойгу. За них удалось выручить 40 миллионов рублей.

Вместе с главой Минобороны России его выставку также посетили президент Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев. Фото: Юлия РЕВИНА

В Казани же экспозиция объединила 83 картины и 17 декоративных предметов из дерева за авторством главы Минобороны России.

Так, например, картины и графические рисунки показывают красоту российской природы и самобытность деревенских пейзажей восточной части России. При их создании Шойгу использовал карандаш, тушь, уголь, акварель и масло.

Во время экскурсии по экспозиции Сергею Шойгу вручили диплом о присвоении ему звания почетный художник Союза художников декоративно-прикладного искусства. Документ передал лично директор Союза Сергей Коломийцев. Он особенно отметил работу композиции, которые министр сделал из капа.

Все представленные работы продадут на благотворительном аукционе, а вырученные от этого деньги пойдут на лечение больных детей. Фото: Юлия РЕВИНА

- Такая работа требует не просто огромного терпения, но и умения. Работа с капом сама по себе опасна - он намного тверже дерева, иногда и тверже железа. Древнейшее искусство всех народов нашей страны. Ранее мастера особо охранялись потому что из капа делали бронежилеты. Работать с ним мало кто умеет, - сказал Коломийцев. - Считаю, что работы имеют право на выдающееся продолжение и можно с успехом показывать на международной выставке.

Выставка «Творчество ради жизни» в национальной художественной галерее «Хазинэ» будет работать вплоть до 12 сентября 2021 года.