В Казани Сергей Шойгу и Рустам Минниханов заложили камень на месте строительства нового военного госпиталя

Новое медучреждение планируют сдать уже в 2022 году. Фото: Юлия РЕВИНА

В Казани на Оренбургском тракте, рядом с республиканскими больницами - РКБ и ДРКБ, возведут военный госпиталь. Памятный камень на месте строительства заложили глава Минобороны России Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Уверен, что в июле 2022 года будет открыта первая очередь и в конце года госпиталь будет сдан. Здесь будут применены самые современные технологии не только в области строительства, но и в области медицины - будет поставлено самое современное медицинское оборудование. Приступили к подготовке кадров, чтобы был самый высокий уровень, который соответствует и стандартам МО ВС и стандартам, которые устоялись в Татарстане, - отметил на церемонии открытия Сергей Шойгу.

Министр также отметил, что в 2021 году на территории России будут введены дополнительно еще три подобных госпиталя, а 31 был построен в прошлом году.

- В Татарстане одна из немногих строек, которую мы начинаем, уже имея все решения по подключению к коммуникациям, - подчеркнул Шойгу вклад правительства Татарстана.

По словам Шойгу, в новый госпиталь будет поставлено самое современное медицинское оборудование. Фото: Юлия РЕВИНА

В свою очередь президент республики Рустам Минниханов пообещал всяческое содействие в строительстве и укомплектовании учреждения квалифицированным персоналом.

Новый госпиталь будет обслуживать не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданских - жителей Татарстана.

Площадь застройки составит 1,25 гектара и будет разделена на определенные функциональные зоны. Так, в лечебно-диагностическом корпусе разместят приемное отделение, клинико-диагностическую лабораторию с микробиологической группой, поликлинику (на 250 посещений в смену) с дневным стационаром и функциональными кабинетами, палатный блок на 120 коек, операционный блок с реанимацией и анестезиологией. Также здесь, в частности, появятся отделения терапии, неврологии и лучевой диагностики и другие. А в отдельном корпусе разместят инфекционное отделение с палатами на 30 мест.

Площадь застройки составит 1,25 гектара. Фото: Юлия РЕВИНА

Кроме того, новый госпиталь интегрируют в систему ликвидацию последствий ЧС Службы медицины катастроф.

Здесь же, на территории, будет расположен клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест и аптека. Определенным украшением станет и сама территория. Военные строители намерены сделать садово-парковый ландшафт, высадить несколько видов деревьев, кустов и клумб, а также обустроить сеть дорог и пешеходных дорожек.